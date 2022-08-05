Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Уолтер Хамада останется на должности руководителя киностудии DC после того, как Warner Bros. закрыла проект кинокомикса «Бэтгёрл». Об этом 5 августа сообщает портал The Wrap.

Pxhere.com Бэтмен

Инсайдеры утверждают, что менеджеры Warner Bros. Pictures Group Майкл Де Лука и Пэм Абди настаивают на том, что Хамада должен и дальше руководить студией. Редакция журнала The Hollywood Reporter сообщила, что он «согласился» остаться на должности, по крайней мере, до премьеры кинокомикса «Чёрный Адам», которая запланирована на 21 октября 2022 года.

Источник издания добавил, что Хамада не скован временными рамками, не торопится и имеет возможность переоценить ситуацию. Он также сообщил, что глава DC был «расстроен тем, что с ним не посоветовались», и обеспокоен по поводу того, как произошедшее повлияет на участников проекта «Бэтгёрл».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Warner Bros. решила закрыть проект кинокомикса «Бэтгёрл», который уже находился на этапе постпроизводства. Объявление стало неожиданностью не только для поклонников DC, но и для режиссёров фильма Адиля Эль Арби и Билала Фалла.