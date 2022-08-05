Токио, 5 августа, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Capcom планирует вскоре представить первое масштабное обновление к дополнению Sunbreak игры Monster Hunter Rise. Об этом 5 августа сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Monster Hinter Rise

Компания проведёт трансляцию 9 августа 2022 года, в 17:00 по московскому времени на Twitch. Отмечается, что в ней примут участие продюсер Рёзо Цудзимото и глава проекта игры Ёситаке Судзуки. Отметим, что ранее Capcom рассказала, что грядущее обновление добавит в игру новых монстров и новую локацию. При этом разработчики не стали раскрывать всех секретов, касающихся патча.

Напомним, релиз бесплатного дополнения Monster Hunter Rise: Sunbreak состоялся 14 июня 2022 года. Ранее Capcom сообщила, что уже через пять дней в мире было продано 2 млн его копий. При этом по состоянию на начало июля 2022-го компания продала более 10 млн копий основной игры Monster Hunter Rise.