Челябинск, 5 августа, 2022, 23:40 — ИА Регнум. О задержании жителя Челябинска, нанёсшего несколько ударов топором соседу, сообщили 5 августа в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США - Великобритания Тот самый топор

Инцидент произошёл ночью накануне, 4 августа, в Металлургическом районе областного центра. Прибывшем на место ЧП бойцам Росгвардии находящийся там мужчина сообщил, что его брата ранил топором сосед.

В ходе завязавшегося словесного конфликта сосед, ранее дважды судимый 46-летний челябинец, нанёс пострадавшему удары топором по ногам, рукам, спине.

«Бригада медиков экстренно госпитализировала пострадавшего в городскую клиническую больницу с рубленными ранами спины, левого предплечья, острой кровопотерей», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Топор лежал в подъезде на лестничной площадке — его изъяла следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции.