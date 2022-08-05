Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд
Вашингтон, 5 августа, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка $1 млрд. Об этом 5 августа сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, новый пакет вооружений будет включать боеприпасы для орудий дальнего действия, в том числе для зенитно-ракетных систем HIMARS, а также несколько десятков единиц бронированного медицинского транспорта.
Ожидается, что соответствующий документ будет подписан Джо Байденом в понедельник, 8 августа. Источники уточнили, что до этого момента предполагаемый пакет помощи «может измениться по стоимости и содержанию».
Издание напоминает, что с февраля 2022 года Соединённые Штаты уже предоставили Украине военную помощь на сумму около $8,8 млрд. Отмечается, что информацию о новых поставках в Белом доме комментировать отказались.