Вашингтон, 5 августа, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка $1 млрд. Об этом 5 августа сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По информации агентства, новый пакет вооружений будет включать боеприпасы для орудий дальнего действия, в том числе для зенитно-ракетных систем HIMARS, а также несколько десятков единиц бронированного медицинского транспорта.

Ожидается, что соответствующий документ будет подписан Джо Байденом в понедельник, 8 августа. Источники уточнили, что до этого момента предполагаемый пакет помощи «может измениться по стоимости и содержанию».

Издание напоминает, что с февраля 2022 года Соединённые Штаты уже предоставили Украине военную помощь на сумму около $8,8 млрд. Отмечается, что информацию о новых поставках в Белом доме комментировать отказались.