5 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 23:30 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен пытается сгладить последствия визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, предостерегая Китай от эскалации и «увеличения агрессивных военных действий».

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Беседуя 4 августа в Камбодже с премьер-министром Хун Сеном, Блинкен затронул тему визита Пелоси: «Я хочу сказать о недавней активности в отношении Тайваня, потому что я знаю, что это волнует многих людей. Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних усилий по изменению статус-кво, особенно с применением силы».

Американские интернет-пользователи обсудили попытку дипломата урегулировать тайваньский кризис под соответствующей публикацией Fox News.

«Эти люди говорят так, как будто США по-прежнему являются самой сильной военной и экономической державой на планете. Те времена прошли, друзья. Вашингтон просто еще не осознал этого», — пишет FargGvard.

«Си не примет предупреждения США. Он скорее заключит военный союз с Россией», — указывает maryah.

Си Цзиньпин COP PARIS

«У нас, может быть, и есть оружие, но у нас также есть добровольные вооруженные силы, в которых новобранцев обучают «ЛГБТ-реформам» вместо подготовки к службе», — напоминает hereiamagain.

«Китай владеет Америкой, и они продолжают покупать землю по всей Америке, даже рядом с нашими базами ВВС. Неужели это никого не настораживает?» — спрашивает èñùfźñúf.

«Это настораживает умных людей, но не тех, кто контролирует Верховный суд и Конгресс», — отвечает lucan.

«Мы пытаемся о чём-то предупредить тот самый Китай, на который тратим триллион в год и которому должны еще триллион в долгах? Это тот Китай, который также владеет американскими сельскохозяйственными угодьями и предприятиями по производству продуктов питания?» — задает риторический вопрос thinkfirst911.

«Китай покупает наши сельскохозяйственные угодья и объявляет их заповедниками. Мы будем зависеть от иностранных врагов и друзей в области энергетики и продовольствия ..... мы проиграем», — считает Enlightened1378.

«Кто им продает? Американцы. Капитализм — это Америка. Американцам нужна дешевизна. Дешевый бензин, дешевая еда и дешевые товары. Китай может производить товары за копейки по сравнению с США. Не беспокойтесь об их вооруженных силах, беспокойтесь о нашей собственной жадности. Это американцы продаются. А не политические партии или политики. Подумайте, как это остановить», — предлагает onepartynation.

«Не волнуйтесь, друзья. Люди, которые планировали и осуществили вывод войск из Афганистана, стоят у руля!» — иронизирует FargGvard.

Ранее МИД Китая заявил, что визит американского представителя высокого уровня, официального лица на Тайвань — регион КНР — является грубым нарушением суверенитета Китая.

Напомним, официально США не признают суверенитета Тайваня, уверяя, что уважают принцип «одного Китая».