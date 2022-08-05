Бухарест, 5 августа, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В Румынии из-за сильнейшей за последние пятьдесят лет засухи уничтожено 230 тысяч гектаров посевных угодий. Об этом 5 августа со ссылкой на заявление румынского министерства сельского хозяйства пишет бухарестская газета Ziare.

Пресс-служба минсельхоза Удмуртии Засуха

Согласно официальной информации, наибольшим образом пострадали северо-западные и центральные регионы страны. В некоторых областях погибло до 90% урожая.

Как утверждают в минсельхозе Румынии, речь идет о традиционных для страны зерновых и бобовых культурах. В ближайшее время Бухарест обратится за финансовой и продовольственной помощью в структуры Еврокомиссии.