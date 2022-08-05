Минск, 6 августа, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Канадская компания Nutrien, один из крупнейших производителей минеральных удобрений, в своëм полугодовом отчëте оценила снижение экспорта калийных удобрений из Белоруссии и России. Об этом сообщает ресурс Reform. by.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

По данным канадской компании, отгрузки из России в первом полугодии сократились примерно на 25%, а из Белоруссии — на 50%. При этом большая часть белорусского экспорта удобрений пришлась на первый квартал этого года.

«Ограниченные поставки калия из России и Белоруссии удерживали цены на калий на исторически высоком уровне в течение первой половины 2022 года. По оценкам, поставки калия из России и Белоруссии в первой половине 2022 года сократились примерно на 25 и 50 процентов соответственно», — говорится в отчëте Nutrien.

Ограничение поставок из Белоруссии и России вынудило компанию сузить диапазон прогноза сбыта калия в 2022 году до 61−64 млн т.