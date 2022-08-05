Степанакерт, 6 августа, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Если Кремль в самое ближайшее время не предпримет решительных шагов в Закавказье, то весь регион может быть потерян для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Микаэл Бадалян

На данный момент можно констатировать, что Запад полностью переигрывает Москву в Арцахе и Армении. Вновь и вновь Москва наступает на одни и те же грабли, проигрывая головы людей и настраивая против себя население. Население Арцаха было крайне радо вводу российских миротворцев в Арцах, сейчас же ситуация сильно изменилась. Причём, если быть объективным, сами миротворцы нисколько не виноваты и не могут изменить ситуацию, какие бы миротворцы там ни стояли. Вопрос поведения Азербайджана — это геополитика, и сегодня этот вопрос должен решать Кремль, против которого все эти действия собственно и направлены. Безусловно, если там встанут любые другие миротворцы, ситуация устаканится именно из-за геополитических факторов. Что дальше? Уверен, что у различных внепарламентских оппозиционных сил вдруг появятся деньги и они начнут раскачивать ситуацию в Арцахе, причём выступая не столько против российских миротворцев, сколько против России и политики Путина. С учетом тех настроений, которые сейчас появляются у населения Арцаха, раскачать ситуацию, конечно, реально, и это очень, очень опасно. В дальнейшем, причём довольно быстро, всё это перекинется и на Армению. Вот тогда-то и придут радикальные националисты с оружием в руках, свергнут нынешнюю власть и сами же её захватят. В лице народа это будут герои, которые освободят страну от предателяи, в самом ближайшем будущем, от «оккупации» русских. К чему всё это приведёт я уже много раз описывал. Армения очень быстрыми темпами превратится в «Эрменистан», а Россия полностью потеряет Закавказье, и враг, одержавший победу, встанет у границ России, где продолжит работать с населением Северного Кавказа и расшатывать настроения там. Пройдёт не так много времени, полыхнёт и он. Кто знает, возможно, это и есть одна из задач затягивания конфликта на Украине, отвлечь Россию от всего остального и не дать Москве возможности решать вопросы поочерёдно, а лишить её зон влияния в то время, когда все силы сконцентрированы на Украине. Интересно, если всё это получится здесь, как этот кейс будет использоваться в Сербии? Ведь там тоже была эскалация и решение пока что отложено на месяц, причём отложено усилиями именно Запада. В любом случае, очевидно одно, если Кремль не предпримет открытых и решительных шагов в самое ближайшее время, всё может закончится очень и очень плохо!