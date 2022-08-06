Минск, , 02:15 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался недоволен темпами уборочной кампании в Поставском районе. Об этом он заявил 5 августа во время посещения региона, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Уборочная на Поставщине, по оценке Лукашенко, проходит «средненько».

"Надо увеличить темп. На час раньше начинать. На час позже заканчивать. Но надо увеличивать темпы», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко в очередной раз напомнил чиновникам о том, что в поле должна быть «железная дисциплина».

«Милиция, армия — заставь работать всех! Война ведь хуже, чем железная дисциплина. Война начинается тогда, когда мы нюх теряем и перестаем работать», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку губернатора Могилëвской области из-за ненадлежащего содержания коров в одном из агропредприятий области.