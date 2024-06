Милан, Италия, 5 августа, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Итальянская студия Santa Ragione анонсировала инди-игру Saturnalia в жанре хоррора, которая выполнена в необычной визуальной стилистике. Об этом 5 августа сообщает портал Game Informer.

Отмечается, что во время создания игры разработчики вдохновлялись итальянскими фильмами ужасов поджанра Джалло. Saturnalia предоставит геймерам возможность управлять четырьмя разными персонажами, которые имеют таинственную связь. Авторы игры выложили в Сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса. Пока они не назвали точную дату релиза, но сообщили, что изначально Saturnalia выйдет до конца 2022 года на ПК как эксклюзив Epic Games Store.

Для справки: Santa Ragione известна как разработчик таких игр, как Fotonica, MirrorMoon EP и Wheels of Aurelia. В 2020 году она выпустила в продажу инди-игру Milky Way Prince — The Vampire Star.