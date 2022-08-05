Вашингтон, 5 августа, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Новые типы вооружений, на которые не распространяется договор СНВ-3, должны быть учтены при заключении США и Россией новых соглашений по контролю над вооружениями, заявила 5 августа заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Есть много новых типов вооружений и есть много вопросов, с которыми надо иметь дело, касаются ли они перспективных технологий или космоса», — сказала Дженкинс в ходе брифинга.

Она отметила, что обеспокоенность в отношении нестратегического ядерного вооружения, помимо Соединённых Штатов, разделяет и ещё ряд стран.

Замглавы Госдепартамента также заявила, что Москве и Вашингтону следует обсуждать новые системы мониторинга за всеми типами ядерных вооружений.

«Все ядерные вооружения Соединённых Штатов и России должны быть включены в будущий режим контроля над вооружениями», — сказала она.