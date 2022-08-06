Минск, , 02:14 — REGNUM Очередная волна коронавирусной инфекции может прийти в Белоруссии в сентябре. Об этом заявил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Пиневича, «очередного подъëма заболевания стоит ожидать в сентябре: когда большинство белорусов вернутся за студенческую скамью, на рабочие места, а пенсионеры приедут с дач. То есть условий для этого заболевания будет больше».

При этом, как считает министр, причин для паники нет. С большой долей вероятности основная часть заболевания придется на омикрон-штамм, который переносится гораздо легче.

«Тем не менее рекомендую тем, кто ещë не привился, сделать это. Начиная со следующей недели мы планируем нарастить темпы бустерной вакцинации. Полагаю, с теми показателями вакцинации, которых мы достигли к этому времени, никаких катастрофических последствий не ожидаем. Штамма, похожего на дельту, также не ожидаем. Система здравоохранения к подъему заболевания полностью готова», — заверил Пиневич.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава Белоруссии, в республике более 6 512 000 человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 6 424 000 человек прошли полный курс вакцинации. Охват одной дозой вакцины составил 70,4% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 69,4% населения.