Ростов-на-Дону, 5 августа, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань заставил власти Ростова-на-Дону задуматься о собственном производстве микрочипов для ноутбуков. Однако оперативно наладить выпуск микросхем не удастся, сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Александр Погожев ИА REGNUM Микросхема

По его словам, предполагалось, что будущий завод по производству ноутбуков будет собирать технику с использованием микросхем TSMC, однако поставщики Тайваня отказались осуществлять их поставки в Россию. Сегодня рассматривается не только возможность сотрудничества с китайскими производителями, но и открытие собственного производства микрочипов.

«Это следующий этап, мы к этому стремимся. Нужно разработать технологию, найти инвесторов, запустить дорогостоящее производство. Если технология будет разработана, то я уверен, инвесторы найдутся», — цитирует Логвиненко Gazeta.ru.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону к 2024 году будет реализован инвестиционный проект, предполагающий строительство завода по выпуску радиоэлектронной продукции. В реализацию первого этапа инвестор вложит 800 млн рублей. Воплощение проекта в жизнь позволит трудоустроить около 100 специалистов.