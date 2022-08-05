Гродно, Белоруссия, 6 августа, 2022, 02:11 — ИА Регнум. В Гродно по подозрению в развратных действиях в отношении малолетних задержали дворника поликлиники. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Кафедральный Собор Святого Франциска Ксаверия. Гродно

Вечером 2 августа на улице Дзержинского к сотрудникам ГАИ подбежали дети и рассказали, что пьяный незнакомец ходит по двору и предлагает «сделать им приятно». Эти разговоры дети сняли на мобильный телефон.

Инспекторы задержали 60-летнего мужчину. Выяснилось, что подобные предложения он делал детям минувшей осенью.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за развратные действия в отношении заведомо малолетних. Санкция статьи предусматривает от трëх до шести лет лишения свободы.