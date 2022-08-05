Приштина, , 23:06 — REGNUM Исламская община Косово 4 августа обратилась к правительству Косово и министерству науки, технологии и информаций Косово с требованием разрешить ношение платка в школе.

Мусульманки Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в общине призвали воспринимать этот вопрос без поляризации и вести предельно корректную политику и назвали дискриминационным запрет на ношение платка.

Ранее в соцсетях запустили кампанию в поддержку ношения платка в школах. А в министерстве образования, науки и технологии Косово сообщили представителям СМИ, что ведут рассмотрение этого вопроса.

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