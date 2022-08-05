Кизлярский район, Дагестан, , 22:51 — REGNUM В Дагестане произошла трагедия — погиб четырехлетний ребенок, врачи спасают его двухлетнюю сестру. Дети несколько часов провели на жаре в автомобиле, запершись и не сумев самостоятельно выбраться из него. Инцидент произошел 5 августа в селении Вперёд Кизлярского района, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

О детях не подумали

«Двое маленьких детей заперлись а автомобиле и, проведя там несколько часов, получили тепловые удары. Один ребёнок скончался. Другой доставлен в больницу, состояние ребёнка критическое. За жизнь девочки борются врачи», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети пропали днем, но родители, не обратившись в полицию, начали их поиск своими силами. К розыску подключились соседи, односельчане. Они проверили все опасные места в районе и даже припаркованные рядом с домом автомашины, в том числе и ту, в которой заперлись дети. Однако малолетние находились на заднем сидении, и их не было видно из-за тонировки. Обнаружили детей спустя несколько часов, звонок в полицию о случившейся трагедии поступил в 18:10, когда один ребенок уже погиб.