Москва, , 23:03 — REGNUM Сегодня Украина открыто осуществляет акты ядерного террора, нельзя иначе расценить целенаправленные артиллерийские удары по Запорожской АЭС, говорится заявлении Минобороны РФ от 5 августа по поводу двух сегодняшних атак.

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Запорожская АЭС была целенаправленно обстреляна украинскими формированиями из артиллерии калибра 152 мм. В результате на атомной станции произошёл пожар, к счастью, устранимый.

Однако если бы ударом зацепило кислородную станцию, произошёл бы взрыв, и пожар привёл бы к катастрофе, ведь Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе.

«Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма», — заявили в российском оборонном ведомстве, добавив, что Киев, очевидно, не намерен останавливаться в своих провокациях.

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