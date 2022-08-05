Минск, 6 августа, 2022, 02:08 — ИА Регнум. По степени своего влияния и представленности в белорусских органах власти общественное объединение «Белая Русь» превышает все политические партии Белоруссии вместе взятые, поэтому официальное оформление партийного статуса выглядело бы логично. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM5 августа высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Facebook.com/agafonov.by Артем Агафонов

«Такое предложение неоднократно ложилось на стол президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ноябре 2013 года даже была принята поправка в закон «О политических партиях», юридически закрепившая за общественными объединениями право преобразовываться в партии. С какой целью это делалось — понятно. Новые партии в Белоруссии не регистрировали с 2000 года, и шансы на такую трансформацию у других общественных объединений были чисто теоретическими. Однако дальше принятия закона дело не пошло, Лукашенко не дал», — заявил Агафонов.

По мнению политика, преобразование в партию будет иметь две стороны.

«С одной стороны, появится новый дополнительный контур власти, способный стать стабилизирующим фактором, особенно в перспективе транзита власти. Попытку создать такой контур мы уже недавно наблюдали в ходе конституционной реформы. Однако Всебелорусское собрание выглядит в этом качестве недостаточно надёжно, слишком экзотично и пока до сих пор непонятно, как оно будет функционировать. Партия же — инструмент традиционный, проверенный и неплохо себя зарекомендовавший на постсоветском пространстве. Преобразование «Белой Руси» в партию позволит создать дополнительные социальные лифты для лояльных Лукашенко активистов и сократит дистанцию между номенклатурой и населением. Другой стороной такого преобразования будет получение номенклатурой собственной субъектности и общее усложнение управления. Лукашенко недоверчив по природе и привык управлять страной единолично, а партия — институт коллективный. Он всегда старался минимизировать любую общественно-политическую активность на низовом уровне. Создание же правящей партии породит в обществе запрос на такую активность, и этот запрос нужно будет удовлетворять» Артём Агафонов

Политик считает, что у «Белой Руси» могут возникнуть проблемы с неудобными партийцами. «Есть вопросы и по идеологии. У «Белой Руси» она сводится к фразе «Слухай батьку!» Для общественного объединения этого достаточно, однако партия должна иметь детальную политическую программу, члены которой должны её разделять. Для Лукашенко, который, как известно, своему слову хозяин, это сужает свободу маневра», — считает Агафонов.

«Сейчас решается то, какой будет конфигурация белорусской власти после конституционной реформы. Преобразование «Белой Руси» в партию создает для Лукашенко неудобства, однако даёт преимущества для устойчивости политической системы в случае транзита власти. Таким образом, можно с высокой долей уверенности говорить о том, что подготовка к транзиту начата», — резюмировал политик.

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа пообещал членам «Белой Руси» не препятствовать преобразованию общественного объединения в политическую партию, но призвал их не спешить с этим.