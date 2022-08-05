Тбилиси, 6 августа, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Народный защитник Грузии (омбудсмен) Нино Ломджария не считает, что в Грузии есть массовые проявления ксенофобии по отношению к туристам из России, сообщает 5 августа грузинский телеканал «Palitra News».

Ombudsman.ge Нино Ломджария

Ломджария утверждает, что не существует никаких доказательств проявления подобной ксенофобии. Отрицательное же отношение грузин к гражданам «страны-агрессора», по мнению омбудсмена, совершенно объяснимо.

«Для меня удивительно то, почему в этой стране кто-то удивлён тем, что граждане Грузии негативно относятся к гражданам России? Естественно, они не могут выражать к ним любовь! Но у нас нет никаких доказательств того, что ксенофобия имела место!», — сказала Ломджария.

Напомним, что 5 августа председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что кампания, поднятая в оппозиционных СМИ против российских туристов, является «ксенофобской и полностью основанной на лжи», а её конечной целью является «разжигание войны».