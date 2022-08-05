Тирана, 5 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В министерстве обороны Албании 5 августа сообщили о том, что за последние сутки в стране выявили 19 очагов распространения огня, из них активны пять.

(сс) Saiho Лесной пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, активные пожары расположены в Шкодре (где лесные пожары бушуют уже три дня), в деревне Герман в округе Мат — активный уже 5 дней, в Дурресе, где пожар продолжается с 19 июля, в деревнях Белая гора и Скурай в округе Курбин.

Напомним, в 2021 году лесные пожары в Албании потребовали срочного вмешательства иностранных государств. Лесные пожары бушевали также в Северной Македонии и Греции.