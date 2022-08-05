Вашингтон, 5 августа, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Для автора серии романов «Чужестранка» Дианы Гэблдон стало неожиданностью объявление телеканала Starz о том, что он собирается выпустить приквел к сериалу, снятому на основе книг писательницы. Об этом 5 августа сообщает портал Screen Rant.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

После того, как Starz выступил с анонсом, Гэблдон разместила пост в соцсети, в котором выразила удивление по поводу того, что она занимает в проекте нового сериала должность продюсера-консультанта. «Обратите внимание, что я понятия не имею, что такое «продюсер-консультант», и никто не говорил со мной о том, чтобы быть им», — написала Гэблдон.

Автор романов отметила, что это не означает, что она не будет участвовать в проекте, но на данный момент она ничего о нём не знает. Писательница сообщила, что в данный момент действительно пишет книгу о Брайане и Эллен (родители одного из главных героев шоу Джеймса Фрейзера), но понятия не имеет, в какой степени телеканал хочет опираться на книгу, которая, к тому же, ещё не закончена.

Напомним, приквел сериала получил название «Чужестранка: Кровь моей крови». Его сюжет расскажет об истории любви родителей Джеймса Фрейзера, роль которого в шоу исполняет Сэм Хьюэн.