Ставрополь, , 22:36 — REGNUM Несколько сотен казаков из войсковых казачьих обществ России готовятся пополнить ряды добровольческих отрядов. Так, казаки отряда «Терек» на полигоне оттачивают навыки обращения с современным оружием, а также учатся разведке и штурму.

Казачья рота мобилизационного резерва Don-kazak.ru

«У нас такая судьба — защитить мирных жителей Донбасса и остановить беспредел, какой творится на Украине», — поделился родовой казак из отряда «Терек».

На полигоне созданы все условиях для подготовки добровольцев, отправляющихся в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Казаки регулярно проходят военную подготовку.

«Казак — прежде всего воин, защитник своего Отечества, защитник своей Родины, защитник нравственных и культурных устоев нашей страны. Сейчас реализуются поручения президента в отношении российского казачества. Устанавливаются новые формы взаимодействия, на всех уровнях поддерживаются инициативы казачества, направленные на поддержание национальной безопасности страны», — подчеркнул в интервью «Первому каналу» помощник президента России, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов.

Сегодня участие в специальной военной операции на Украине принимают казаки добровольческих отрядов «Кубань», «Ермак», «Таврида» и «Терек», который вошёл в состав сводной казачьей бригады «Дон». Формируется казачий полк на Дальнем Востоке, готовятся к отправке в Донбасс казаки Волжского и Оренбургского войсковых казачьих обществ.