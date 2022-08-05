Скопье, , 22:46 — REGNUM Против Бесианы Джафери Бечири, дочери спикера парламента Северной Македонии Талята Джафери, возбудила дело Комиссия по предотвращению коррупции.

Талат Джафери Υπουργείο Εξωτερικών

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Бесиана войдет в состав наблюдательного совета одной из трех руководящих команд энергетического ведомства страны.

Задачей комиссии будет проверка на допустимость работы Бесианы в данном учреждении. Возможным препятствием станет проживание Бесианы в отцовском доме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово проверят декларацию имущества премьер-министра