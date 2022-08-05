Скопье, 5 августа 2022, 22:46 — REGNUM Против Бесианы Джафери Бечири, дочери спикера парламента Северной Македонии Талята Джафери, возбудила дело Комиссия по предотвращению коррупции.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Бесиана войдет в состав наблюдательного совета одной из трех руководящих команд энергетического ведомства страны.
Задачей комиссии будет проверка на допустимость работы Бесианы в данном учреждении. Возможным препятствием станет проживание Бесианы в отцовском доме.
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