Скопье, 5 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Против Бесианы Джафери Бечири, дочери спикера парламента Северной Македонии Талята Джафери, возбудила дело Комиссия по предотвращению коррупции.

Υπουργείο Εξωτερικών Талат Джафери

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Бесиана войдет в состав наблюдательного совета одной из трех руководящих команд энергетического ведомства страны.

Задачей комиссии будет проверка на допустимость работы Бесианы в данном учреждении. Возможным препятствием станет проживание Бесианы в отцовском доме.