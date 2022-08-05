Приштина, 5 августа 2022, 22:41 — REGNUM На КПП Косово выстроились четырехчасовые очереди из желающих покинуть край. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Территорию края покидают албанцы, приезжавшие на родину на отдых, теперь они возвращаются в страны Западной Европы на заработки.
Самые глухие пробки — на КПП на границе с Северной Македонией в Мердаре. При этом время ожидания на въезде составляет 15-20 минут.
Время ожидания на КПП Белая земля на границе с Сербией составляет до двух часов. Аналогичная ситуация на КПП в Мучибабе.
Наименее интенсивный выезд на КПП Яринье и Берняк на границе с Сербией, где время ожидания составляет полчаса.
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