Вашингтон, 5 августа, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Все виды ядерного оружия России хотелось бы включить в договор по контролю над вооружениями, сообщила 5 августа журналистам заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Kremlin.ru Межконтинентальные ракеты РС-24 «Ярс»

Комментируя инициативу американского руководства подписать с Россией новый договор о контроле над вооружениями (взамен СНВ-3), Дженкинс выразила пожелание Вашингтона: «Все американские и российские ядерные вооружения должны быть включены в будущий режим контроля над вооружениями».

Напомним, при Михаиле Горбачёве СССР начал сокращать в угоду США свой «ядерный щит» в рамках «борьбы» с так называемой гонкой вооружений. При первом президенте РФ Борисе Ельцине эта тенденция была продолжена.

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В итоге американцы вопреки фактам заявили, что Россия якобы не выполняет своих обязательств по сокращению ядерных вооружений. Ушёл в прошлое Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Следующим шагом, фактически освобождающим американцев от обязательств по ядерному оружию, стал «интерес» к прекращению действия СНВ-3 якобы под предлогом, что туда надо включить Китай.

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