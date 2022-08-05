Рим, 5 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Либералы Италии объединяют в свою коалицию партии с формально очень отличающимися друг от друга программами, заявила 5 августа лидер правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

«На самом деле программа у них такая: 1) остановить правых, 2) победить правых, 3) помешать правым, и так далее», — отметила Мелони.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%.