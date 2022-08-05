Волгодонской район, Ростовская область, , 22:28 — REGNUM В Ростовской области бывшего начальника территориального отдела №4 филиала Росреестра заподозрили в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Подследственный задержан до вечера 7 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Как полагают следователи, мужчина был одним из членов организованной группы, состоящей из числа сотрудников администрации Волгодонского района и управления Росреестра. Злоумышленники разработали преступную схему, согласно которой в частные руки был отчуждён участок, расположенный на землях лесного фонда и являющийся федеральной собственностью.

Рыночная стоимость земельного участка составляет около 6,7 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.