Приштина, Сербия, 5 августа, 2022, 22:40 — ИА Регнум. На Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 5 августа подвели итоги работы сербов в институтах Косово.

Albinfo Правительство Косово

Отмечается, что политическая организация косовских сербов «Сербский список» называет себя единственной легальной представительницей косовских сербов в косовских институтах власти, однако почти не принимает участия в работе правительства и парламента Косово. Это вызывает негативную реакцию у самих косовских сербов.

Представитель сербкой неправительственной организации «Актив» из Северной Митровицы Игор Маркович называет «Сербский список» «бойлером», в который стекается информация из Белграда, но который не делает ничего для защиты сербов через косовские институты.

Игор Маркович «Кажется, что «Сербский список» работает в Сербии, а не в Косово. Организация «Актив» выступила с обращением к «Сербскому списку», в котором призвала организацию поддерживать связи не только с Белградом, но и с правительством Косово».

Маркович отмечает, что деятельность «Сербского списка» носит конфликтный характер и не продуктивна. При этом каждый кризис в Косово оказывает действие на местное сербское население, постоянно испытывающее чувство небезопасности.

Напомним, ранее в «Сербском списке» назвали своей задачей свержение правительства Косово.