Барселона, Испания, , 22:19 — REGNUM 35-летний центральный защитник Жерар Пике и 34-летний хавбек Серхио Бускетс согласились вновь пойти на понижение зарплаты, чтобы «Барселона» смогла зарегистрировать новичков, подписанных в текущее летнее трансферное окно. Об этом 5 августа сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Пике Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, активации четвертого экономического рычага будет недостаточно для регистрации новичков, поэтому руководство «сине-гранатовых» обратилось к капитанам команды с просьбой о снижении зарплаты.

В текущее летнее ТО «Барселоне», несмотря на ее финансовые трудности, удалось подписать Пабло Торре (из «Расинга» за 3 миллиона евро), Андреаса Кристенсена (из «Челси» на правах свободного агента), Франка Кессье (из «Милана» на правах свободного агента), Рафинью Диаса (из «Лидс Юнайтед» за 58 миллионов евро), Роберта Левандовского (из «Баварии» за 50 миллионов евро) и Жюля Кунде (из «Севильи» за 50 миллионов евро).