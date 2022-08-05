Ростов-на-Дону, , 22:19 — REGNUM Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (Ростовская область) отправились с гуманитарным грузом в Донбасс. Помощь будет передана бойцам одного из батальонов города Стаханов (Луганская Народная Республика). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Войска Донского.

Гуманитарный груз для казаков Пресс-служба администрации Краснодарского края

Подразделению юные казаки при поддержке родителей и общественности передали медикаменты и сладости. Сбор медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания длительного срока хранения и других предметов первой необходимости продолжается.

«Донские казаки одними из первых выразили поддержку президенту России и его решению о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В 2014 году мы сами были и с гуманитарной миссией в ДНР и ЛНР, и пополнили ряды ополченцев. Ранее мы отвезли около полутоны продовольствия и товаров первой необходимости в Донбасс — в один из пунктов сбора и распределения гуманитарного груза», — отметил атаман Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» Дмитрий Суворов.

Четвертый гуманитарный груз на подаренной казакам машине «Урал» будет распределён между бойцами батальона.

Наряду с казаками Шахтинского ГКО сбор гуманитарной помощи организовали казаки Донецкого округа. Они собрали продовольственные товары, предметы личной гигиены и товары первой необходимости, а также иконы Божьей Матери «Донская» для добровольцев 20-го казачьего батальона «Призрак», сражающихся в Донбассе.