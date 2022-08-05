Рим, 5 августа, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года ВВП Италии вырос на 3,4%, сообщили 5 августа в национальной службе статистики.

Kārlis Dambrāns Евро

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

При этом в ближайшем будущем статистики ждут замедления объемов производства.

На фоне высокой инфляции и дефицита торгового баланса это приведет к замедлению экономического роста в целом, полагают эксперты.