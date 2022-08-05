Ханты-Мансийск, , 22:16 — REGNUM В Белоярском (ХМАО) из-за лесных пожаров в атмосферном воздухе превышены предельно допустимые концентраций по угарному газу и оксиду азота. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Дым Jan-Peter Palmunen

Отмечается, что на территории Белоярского района отсутствуют очаги лесных пожаров, однако задымлённость в населённых пунктах наблюдается.

«В ходе замеров загрязнений атмосферного воздуха в Белоярском продуктами горения установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода и оксида азота», — сообщает Роспотребнадзор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре сильное задымление и запах гари наблюдаются практически во всех муниципалитетах. Площадь лесных пожаров в регионе 5 августа достигла 40,5 тысяч гектаров, днём ранее она составляла 19,4 га.

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