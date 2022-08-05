Милан, Италия, 5 августа, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» заинтересован в подписании 26-летнего флангового атакующего защитника сборной Нидерландов Дензела Думфриса. Об этом 5 августа сообщил журналист Альфредо Педулла.

Alexander Böhm Томас Тухель

По информации источника, «нерадзурри» готовы отпустить Думфриса, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает латераля в 25 миллионов евро.

Ранее главный тренер лондонского клуба Томас Тухель ни раз заявлял, что недоволен активностью клуба в летнее трансферное окно. После ухода Ромелу Лукаку, Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера «синие» испытывают серьезные проблемы с ротацией и глубиной состава.

В прошедшем сезоне Дензел Думфрис принял участие в 33 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.