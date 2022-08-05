Рим, , 22:13 — REGNUM 67% жителей Италии, которые отправятся в поездки в отпуск в 2022 году, проведут это время на море, таковы опубликованные 5 августа итоги исследования Demoskopika.

Пляж

Большинство (70%) из тех, у кого в этом году был или будет отпуск, отдыхают в июле-августе.

По предварительным данным, число туристов на курортах Италии, как местных, так и зарубежных, вырастет в сравнении с 2021 годом, но показатели докризисного (докоронавирусного) 2019 года достигнуты не будут. Часть граждан откажутся по отпуска по экономическим причинам.