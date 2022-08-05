Лондон, , 22:03 — REGNUM 25-летний фланговый нападающий национальной сборной Кот-д'Ивуара по футболу Максвелл Корне 5 августа перешел из «Бернли» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед», выступающий в Английской Премьер-лиге.

Максвел Гнали Корне Андрей Пронин © ИА REGNUM

Сумма трансфера составила 17,5 миллиона фунтов (20,7 миллиона евро). Соглашение Корне с «молотобойцами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. По оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, трансферная стоимость ивуарийца составляет 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Максвелл Корне, выступая за «Бернли», принял участие в 26 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.