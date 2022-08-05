Рим, , 22:02 — REGNUM Италия должна получать от ЕС компенсации потерь, вызванных введением санкций против России, заявила 5 августа лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Quirinale.it

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

В случае победы правых на выборах новое правительство будет в большей степени защищать национальные интересы страны, добавила она.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%.