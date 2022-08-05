Гэллап, 5 августа 2022, 22:19 — REGNUM Полиция в США установила личность мужчины, въехавшего на внедорожнике в толпу участников парада в городе Гэллап, штат Нью-Мексико, сообщает 5 августа Reuters.
Полицейские арестовали 33-летнего Джеффа Ирвинга, у которого ранее были отозваны права из-за вождения в состоянии опьянения.
Пока остается неизвестным, специально ли мужчина совершил наезд на толпу и находился ли он в нетрезвом состоянии во время инцидента.
Напомним, что в результате происшествия пострадали несколько человек, включая двух сотрудников полиции. Они получили медицинскую помощь на месте.
Парад в Гэллапе проходил в рамках фестиваля, посвящённого коренному населению, которое составляет около половины жителей города.