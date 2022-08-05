США, 5 августа, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Полиция в США установила личность мужчины, въехавшего на внедорожнике в толпу участников парада в городе Гэллап, штат Нью-Мексико, сообщает 5 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Полицейские арестовали 33-летнего Джеффа Ирвинга, у которого ранее были отозваны права из-за вождения в состоянии опьянения.

Пока остается неизвестным, специально ли мужчина совершил наезд на толпу и находился ли он в нетрезвом состоянии во время инцидента.

Напомним, что в результате происшествия пострадали несколько человек, включая двух сотрудников полиции. Они получили медицинскую помощь на месте.

Парад в Гэллапе проходил в рамках фестиваля, посвящённого коренному населению, которое составляет около половины жителей города.