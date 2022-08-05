Рим, 5 августа, 2022, 21:59 — ИА Регнум. 5 августа римская «Рома» объявила о переходе 29-летнего французского центрального полузащитника Жордана Верету в «Марсель». Об этом сообщили на официальном сайте «волков».

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Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Еще 4,5 миллиона евро в предусмотрены в качестве бонусов. О деталях контракта Жордана Верету с «Марселем» не сообщается.

В прошедшем сезоне Жордан Верету принял участие в 36 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

За «Рому» Верету выступал с 20 июля 2019 года после перехода из «Фиорентины» на правах аренды. После завершения сезона 2019/20 «волки» выкупили хавбека за 17,5 миллиона евро.