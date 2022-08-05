Приштина, , 22:37 — REGNUM Бывший председатель конституционного суда Косово Энвер Хасани 5 августа в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово является международным обязательством Косово.

Приштина, Косово (сс) Adlum Ramadani

Энвер Хасани «Чем сильнее сопротивление формированию ассоциации, тем мы ближе к сербской идее о формировании ассоциации в качестве политико-территориальной автономии, по типу Республики Сербской или политическому союзу местных сербов, которая вытекает из конституционного порядка Косово. Тем больше это затягивается, тем мы ближе к сербской идее».

Напомним, Косово и Сербия подписали соглашение об ассоциации в 2013 году, а в 2015 г. — соглашение о принципах формирования Ассоциации. Некоторые из пунктов последнего соглашения были признаны конституционным судом Косово противоречащими косовской конституции и требующими пересмотра.

По словам Хасани, концепция ассоциации не содержит конкретного содержания, поэтому Косово стоит настаивать на формировании ассоциации в соответствии с указаниями конституционного суда. В Сербии настаивают на том, что ассоциация должна обладать исполнительными полномочиями, при этом премьер-министр Косово Альбин Курти выступает против формирования моноэтничной ассоциации в Косово.

Косовский судья подчеркнул, что у сербских муниципалитетов и так есть достаточно исполнительных полномочий, а потому сама формулировка «исполнительные полномочия» не должна никого пугать. Решение конституционного суда по ассоциации относилось не к исполнительным полномочиям, а к природе такой ассоциации.

Юрист предложил правительству Косово составить свой черновик устава ассоциации. Напомним, США и ЕС настаивают на выполнении Косово своих обязательств по соглашению об Ассоциации сербских муниципалитетов.

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