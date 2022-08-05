София, , 21:57 — REGNUM В районе населенного пункта Дупница на болгарско-сербской границе представители местных правоохранительных структур изъяли крупную партию синтетических наркотиков, 5 августа сообщает софийский информационный портал News. bg.

Врач Gannet-cdn.com

По предварительным данным, наркотические средства были обнаружены у человека, выдававшего себя за врача и не имевшего медицинской лицензии. Общая сумма изъятых препаратов превышает 300 тыс. левов ($155 тыс.).

Ведется следствие. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Софии обнаружена крупная нарколаборатория