София, 5 августа, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Дупница на болгарско-сербской границе представители местных правоохранительных структур изъяли крупную партию синтетических наркотиков, 5 августа сообщает софийский информационный портал News.⁠bg.

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По предварительным данным, наркотические средства были обнаружены у человека, выдававшего себя за врача и не имевшего медицинской лицензии. Общая сумма изъятых препаратов превышает 300 тыс. левов ($155 тыс.).

Ведется следствие. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.