Тбилиси, , 02:04 — REGNUM Студенты из Грузии получили возможность бесплатного обучения в столице Северной Македонии Скопье, сообщает 5 августа грузинский телеканал «Palitra News».

Саломе Зурабишвили и Стиве Пендаровски President.gov.ge

Информация об этом поступила из администрации президента Грузии. Речь идёт о частном Университетском американском колледже Скопье (UACS). Решение о предоставлении грузинским студентам «президентской стипендии» было принято по инициативе почётного консула Грузии в Скопье при поддержке президентов Грузии и Северной Македонии Саломе Зурабишвили и Стиве Пендаровски. Заявки грузинских студентов будут приниматься на две магистерские программы — международные отношения и деловое администрирование. Стипендия полностью будет покрывать все расходы на обучение и проживание.

Напомним, что в мае 2021 года президент Зурабишвили совершила официальный визит в Северную Македонию.