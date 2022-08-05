5 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:38 — REGNUM Директор ФБР назвал миграционный кризис на южной границе «значительной проблемой безопасности», что противоречит позиции администрации президента США Джо Байдена, которая настаивает, что граница «безопасна».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я бывал на пограничных точках, в том числе не так давно, где сотрудники [Таможенной и пограничной служб] показывали мне всё это, так что я мог воочию увидеть, с чем они сталкиваются, и я могу сказать, что у них чертовски сложная задача, и я восхищаюсь их мужеством и решимостью выполнить эту работу, но она сложна», — указал директора ФБР Кристофер Рей на слушаниях в Сенате.

При этом его попросили ответить, согласен ли он с мнением министра внутренней безопасности США, который недавно заявил, что граница «безопасна».

«Я не решаюсь подменять своими суждениями министра национальной безопасности >…< Ну, слушайте, я думаю, что граница представляет собой серьезную проблему с точки зрения безопасности», — ответил Рей.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. При этом расхождение в оценке ФБР и министерства внутренней безопасности вызвало особое негодование американцев, которые уже второй год призывают Байдена посетить южную границу и разобраться с наплывом нелегалов.

«Ни один человек, обладающий здравым смыслом, не может сказать, что граница безопасна», — пишет jwd2 344 945.

«Помните 11 сентября? Для того чтобы вызвать эту трагедию, потребовалась лишь горстка мигрантов. У нас сейчас сотни тысяч мигрантов каждый месяц пересекают южную границу. CBP неоднократно заявляло, что не может обрабатывать их должным образом. У меня ушло 3 месяца на проверку биографии для собеседования на гражданскую работу начального уровня. Как они могут потратить менее 30 минут на человека, которого они должны проверить за пределами США и определить, что он не представляет угрозы?» — удивляется smh@idiots.

«Обычно проверка биографических данных иностранцев, желающих получить визу по легальным каналам, занимает год. Полагаю, теперь есть скоростная полоса», — отвечает independentdrummer.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что вы ожидали от него услышать? Правды? ФБР потеряло свою целостность, когда они стали сторожевыми псами Демократической партии», — комментирует goodgravy200.

«Администрация Байдена продолжает утверждать, что граница «закрыта». Когда Burger King или Starbucks закрыты, никто не попадает внутрь. Никто не получает бургер или кофе. Никто даже не пытается. Вот что значит «закрыта». Если кто-то проникает внутрь, его арестовывают. Неважно, привели ли вы с собой детей или у вас есть деньги, или вы беременны. Закрыто — значит закрыто. Но наша граница, очевидно, не закрыта», — рассуждает allyourbasearebelongtous.

«Я легко могу вспомнить детей 50-х и 60-х годов, которые стремились стать агентами. Но верность, храбрость и честность теперь не являются качествами агентов ФБР», — переживает AMIIGAS.

«Все плохо, если директор ФБР даже не может дать честный ответ на вопрос. Это показывает, что Байден заставляет минюст и ФБР молчать о миграционном кризисе», — считает dtc61.

«Доказательство того, что ФБР и Рэй стали политической рукой демократов», — подчеркивает Kingsman134.

Напомним, что за первый год своего президентства Джо Байден отменил сотни исполнительных указов своего предшественника Дональда Трампа. В 2021 году число нелегальных мигрантов в стране увеличилось на 379% по сравнению с 2020 годом.

Показатели 2022 года вызывают еще большую обеспокоенность в США. При Байдене число задержанных на американо-мексиканской границе нелегалов увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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