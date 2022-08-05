Рим, 5 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. 31-летний нидерландский центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум перешел в римскую «Рому». Аренда рассчитана на один сезон до конца июня 2023 года.

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Как сообщается на официальном сайте «волков», в арендном соглашении «Ромы» с «ПСЖ» предусмотрена опция выкупа нидерландского хавбека. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Джорджиньо Вейналдума в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джорджиньо Вейналдум принял участие в 31 туре французской Лиги 1 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.