Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Разработчик популярной «пиксельной» инди-игры Vampire Survivors добавил в неё массу чит-кодов в рамках очередного обновления. Об этом 5 августа сообщает журнал PC Gamer.

Игра

Редакция издания напомнила, что ещё в марте 2022 года автор игры, известный в Сети под ником Poncle, заявил, что его не очень волнует внутриигровой баланс, поскольку Vampire Survivors является однопользовательской игрой и он рад, если люди находят в ней для себя развлечение.

Помимо чит-кодов новый патч добавил в игру двух новых персонажей, одну реликвию, два достижения, и одну новую систему модификации Arcana. Poncle также сообщил, что сейчас он работает над экранной клавиатурой для сенсорных экранов и в будущем планирует добавить в Vampire Survivors больше заклинаний.

Напомним, Vampire Survivors вышла в формате раннего доступа Steam 17 декабря 2021 года. Она выполнена в жанрах экшн-рогалика (roquelike — в таких играх уровни и снаряжение генерируются процедурно, а у персонажа обычно есть только одна жизнь на одно прохождение) и bullet hell (экран часто оказывается почти полностью заполнен вражескими «пулями»).

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