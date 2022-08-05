Москва, , 21:46 — REGNUM Трансформация мировой валютно-финансовой системы и расширение межгосударственных расчётов в национальных валютах поможет устранить доминирование доллара, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Сочи достигли договорённостей о постепенном переходе на взаиморасчёты в рублях при поставках газа.

«Устранить пока еще доминирование доллара можно лишь путем трансформации нынешней мировой валютно-финансовой системы, образованием международных финансовых центров региональных валют, а также расширением межгосударственных расчётов в национальных валютах», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.

По его словам, это будет способствовать ускорению перехода к многополярному миру, в том числе и в финансовой сфере. Депутат считает, что для укрепления национальной экономики необходим выход из долларовой парадигмы.

«Прекращение субсидирования Америки и ее теряющей поддержку валюты уже приводит к значительному сокращению долларовой массы во многих странах. Это вызывает необходимость повышения в США ключевой ставки в связи с огромными объемами накопленных внешних заимствований. И приводит к раскручиванию инфляционной спирали, получая бумеранг от антироссийских санкций и агрессивной политики на мировом рынке», — добавил Гутенёв.

Парламентарий уверен, что использование Россией широкого набора распределенных внешнеторговых инструментов, включая привлечение во внешнеэкономической деятельности большего количества стран к расчётам в национальных валютах, к бартерным и офсетным сделкам, позволит, в частности, снизить риски вторичных санкций и улучшить инвестиционный климат.

«Приоритет необходимо отдавать странам, уже обладающим политической субъектностью или делающим шаги в направлении обретения экономического и политического суверенитета, для построения долгосрочных доверительных партнёрских отношений», — заключил глава комитета Госдумы.

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