Приштина, Сербия, 5 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Посол США в Приштине Джон Ховеньер 4 августа встретился с косовским министром по муниципалитетам и возвращению и главой политической организации сербов в Косово «Сербский список» Гораном Ракичем на фоне обострения на севере Косово.

State.gov Джефф Ховеньер

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ховеньер ознакомил политика с позицией США по введению Косово режима взаимности в отношениях с Сербией — запрету на некоторые сербские номера в Косово и замену сербских документов на временные удостоверения личности на территории Косово (без их изъятия).

Стороны сошлись на признании важности предстоящей встречи премьер-министра Косово Альбина Курти и президента Сербии Александра Вучича в Брюсселе.

Напомним, косовские сербы 31 июля возвели баррикады в девяти локациях, были ранены 11 человек.