Женева, Швейцария, , 21:41 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 894 309 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2113 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 5 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже579 092 623 носителя вируса, подтверждено 6 407 556 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 972 954 выявленных инфицированных и 2491 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.